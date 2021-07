Incidente stradale nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio a Ravenna. Era passata la mezzanotte da appena 20 minuti quando una Fiat 500 bianca, lasciandosi alle spalle il ponte di Teodorico è sfrecciata a velocità elevata lungo via Darsena, finendo per cappottare a bordo del marciapiede all’angolo di via Candiano.

Prima di terminare la sua folle corsa, l’auto ha sfiorato una Fiat Punto, ferma al semaforo all’incrocio tra via Candiano e via Darsena, portandole via la targa anteriore.

Foto 3 di 3





L’uomo alla guida dell’auto toccata di striscio è stato il primo a portare soccorso a chi viaggiava sulla Fiat 500, ma gli occupanti sono usciti da soli dal mezzo incidentato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ravenna per i rilievi di rito e un’ambulanza del 118 allertata dai testimoni dell’impatto.