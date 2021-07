A Castel Bolognese la proiezione del documentario “Un solo errore” per non dimenticare la strage di Bologna

Venerdì 30 luglio alle ore 21 presso il chiostro comunale di Castel Bolognese si terrà la proiezione gratuita di “Un solo errore” – regia di Matteo Pasi – documentario prodotto dalla Associazione Pereira in collaborazione con l’Associazione 2 agosto, per non dimenticare la tragedia della Strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Seguirà dibattito alla presenza degli autori e di Agide Melloni, soccorritore ed autista del famoso autobus 37 che – distolto dal servizio di linea per essere utilizzato per il trasporto delle vittime – divenne uno dei simboli dell’attentato. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà nella sala del Consiglio Comunale, presso il municipio.

“Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, la manifestazione a Bologna non si potrà tenere secondo le forme tradizionali, ma l’Amministrazione comunale di Castel Bolognese intende continuare a esprimere solidarietà alle vittime della strage, ai loro familiari e rinnovare l’impegno a non dimenticare questa e altre tragedie generate dalla violenza politica – afferma la vicesindaca Ester Ricci Maccarini, con delega alla legalità – A tal fine, rispettare la memoria vuol dire commemorarne il ricordo, ma anche tramandarla alle generazioni future: uniti ribadiremo che attraverso la memoria si possono combattere paura e violenza, chiedendo verità e giustizia”.