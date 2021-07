Milano Marittima. Sabato 31 luglio Elisabetta Sgarbi in Rotonda Primo Maggio con il Sindaco Medri e l’Assessore Corsini per l’omaggio alla Rosa di Lodola

Elisabetta Sgarbi, il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore Regionale Andrea Corsini alle ore 20.00 di sabato 31 luglio si troveranno in Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima per omaggiare, a un anno di distanza, La Rosa di Lodola, dono fatto lo scorso anno alla città di Cervia dalla Milanesiana di Elisabetta Sgarbi. Un momento per ringraziare Elisabetta Sgarbi del dono, dedicato alla madre, alla quale è ispirato il personaggio di Stefania Sandrelli nel film di Pupi Avati “Lei mi parla ancora”, uscito quest’anno.

Inoltre l’evento sarà l’occasione per Milano Marittima di omaggiare la città di Milano, alla quale da sempre è legata, e la sua manifestazione culturale per eccellenza, La Milanesiana. A seguire, alle 21.30, sul palco in Piazza Garibaldi Elio canterà e reciterà Enzo Jannacci per l’edizione 2021 della Milanesiana a Cervia.