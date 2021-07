Ravenna. Gli amministratori di condominio incontrano i rappresentanti del PRI Fusignani e Mingozzi

Alcuni amministratore di condominio si sono incontrati con Eugenio Fusignani e Giannantonio Mingozzi in rappresentanza del PRI. “Una funzione delicata –-, quella di chi rappresenta il mondo condominiale perchè di interesse collettivo e civico e nella quale occorre sostenere la dignità professionale, l’autorevolezza e l’impegno quotidiano che mettono in campo assumendone le dovute responsabilità; per questo intendiamo farne cenno nel programma elettorale del PRI per quelle competenze che possono riguardare l’attenzione del Comune”.

Daniela Zeba e Caterina Ballanti, entrambi amministratrici ravennati, hanno suggerito di “riprendere problematiche molto sentite dalla categoria, ad esempio la necessità di un Albo professionale che tuteli lavoro e dignità, nonchè l’esigenza di una Carta dei diritti e dei doveri dei condomini utile per il miglior rapporto con le centinaia di cittadini che ogni giorno si rivolgono agli amministratori per le problematiche più svariate. I rapporti con Hera e con i principali servizi pubblici, la necessità di documentazioni tecniche e cartografiche sono alcuni esempi di competenze che meritano attenzione e collaborazione”. “Per questo – ha concluso Daniela Zeba (collaboratrice del Sole 24 Ore e della rivista Condominio Sostenibile, coautrice del volume La tempesta perfetta: la nuova rotta del condominio) – promuoviamo corsi di abilitazione, di formazione e di aggiornamento alla professione di amministratore”.