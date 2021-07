San Pietro in Vincoli festeggia i 30 anni del ‘Da Fabio Cafe’

Sabato 31 luglio dalle ore 19.30 presso La Gelateria Pasticceria Caffetteria “Da Fabio Cafè” in Via Farini a San Pietro in Vincoli, Fabio Tassinari, proprietario dello storico bar di paese, festeggerà l’invidiabile traguardo raggiunto: i 30 anni di attività.

Fabio, proprietario del bar da tutta la vita, coinvolto nel volontariato, figura di spicco del tessuto sociale sanpietrinvincolese, immancabilmente e attivamente presente in tutte le manifestazioni a scopo benefico, ha creato una rete di supporto e rappresenta il centro nevralgico del paese, garantendo un servizio ampio e continuativo con il suo staff, forte di un’esperienza familiare consolidata sin dall’infanzia, quando era il padre stesso a gestire il bar. Sabato sera San Pietro in Vincoli si stringe attorno a Fabio, per festeggiare il compleanno del bar e rinnovare l’affetto che lega gli abitanti ad un’attività che non è certamente solo commerciale.

“ La mia attività è in continuo cambiamento, anche se sono nello stesso posto da trent’anni – spiega Tassinari –, ritengo un mio dovere verso i miei affezionati clienti, quello di propormi sempre al meglio, per ampliare l’offerta dei servizi, in una frazione distante dal centro cittadino. Quest’anno ho investito nel giardino, curando gli arredi e l’atmosfera in modo da rendere le consumazioni all’esterno, ora molto più frequenti per le restrizioni dovute al Covid, un piacevole momento di pausa e relax”.

“Da me si possono degustare aperitivi e cocktail e per i più piccoli, sempre nuovi gusti di gelato artigianale, per non parlare della pasticceria, curata nel dettaglio, che ogni mattina sforna paste e pasticcini adatti ad ogni palato. Sabato sera vi aspetto tutti per trascorrere una serata insieme con serenità in amicizia. Per ogni consumazioni è prevista una degustazione di stuzzichini, offerta da me, naturalmente nel rispetto della normativa”, conclude.

L’evento si svolge sabato 31 luglio a San Pietro in Vincoli, in via Farini dalle 19.30 sino alle 24.00. E’ gradita la prenotazione allo 3209676818. Consumazione al tavolo.