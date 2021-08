Ciclista investito in via Dismano a Borgo Faina: è grave, interviene l’elimedica

La via Dismano, in un altro punto della lunga arteria stradale che collega Ravenna a Cesena, è stata teatro questa mattina di un secondo incidente, dopo quello verificatosi all’incrocio con la Statale Adriatica.

Quindici minuti prima delle 9, i sanitari del 118 sono stati allertati per soccorrere un uomo, di cui non si conoscono le generalità, investito da un’auto all’altezza di Borgo Faina, mentre percorreva la strada in sella ad una bicicletta.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Ravenna.

Sul posto sono state inizialmente indirizzate un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo, ma alla fine si è deciso per il trasporto rapido del ferito in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena.