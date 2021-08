Incidente con la moto in via Piratello a Lugo: grave un uomo di 33 anni

Brutto incidente stradale ieri sera, sabato 31 luglio, attorno alle 20.30 a Lugo, sulla via Piratello.

Un motociclista di 33 anni, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di rito, ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad impattare contro un ostacolo fisso, rovinando a terra.

Le sue condizioni sono subito apparse serie ai sanitari di Romagna Soccorso sopraggiunti con un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo: una volta stabilizzate le sue condizioni, l’uomo è stato trasportato con l’elimedica al Trauma Center dell’Ospedale Bufalini di Cesena.