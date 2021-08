Rione Verde: assegnati i Premi “Claudio e Frediano Dalla Croce” a Stefano Angeloro ed a Alessandro Zenzani

Non ha avuto dubbi, pur nella difficoltà della scelta, il Consiglio dei Saggi del Rione Verde ad assegnare per il 2021 il “Premio Claudio Dalla Croce” a Stefano Angeloro ed il “Premio Frediano Dalla Croce” ad Alessandro Zenzani.

Di Angeloro sono state evidenziate la dedizione e il “senso di appartenenza alla bandiera del Rione Verde di Porta Montanara dei nostri soci” ha detto Cesare Dalle Fabbriche, presidente del Consiglio rionale dei Saggi, nel ricordo di Claudio Dalla Croce, che per anni fu Capitano in quel di Porta Montanara, occupandosi della partecipazione e dell’organizzazione alle manifestazioni esterne, ma anche della scuderia. Quest’anno il premio, sempre consistente in un’opera in ceramica artistica, è stato realizzato da Andrea Miniati.

Alessandro Zenzani ha ricevuto il “Premio Frediano Dalla Croce” in qualità di “rionale che si adopra nei vari settori, agonistici e non, per divulgare il senso di appartenenza alla nostra bandiera e spronare i giovani in tal senso”. “Come primo anno – ha sottolineato Dalle Fabbriche – ci siamo orientati su chi, con passione, pazienza e molta calma riesce ad insegnare anche ai più piccoli e riottosi l’arte della bandiera e per questo il Rione gli è infinitamente grato”. A Zenzani è stata consegnata un’opera in ceramica artistica della “Bottega Vignoli”: a volere l’istituzione del riconoscimento sono state proprio le sorelle Saura e Ivana Vignoli, maestre della maiolica.

Il Consiglio dei Saggi del Rione Verde è composto da Cesare Dalle Fabbriche (presidente), Giulio Sangiorgi, Gian Luigi Gondoni, Giovanni Lama e Giorgio Siboni.