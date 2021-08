Scontro tra un’auto e un furgone all’incrocio tra Statale Adriatica e Dismano

Incidente strale all’incrocio tra la Statale Adriatica e la via Dismano, questa mattina, domenica 1° agosto, attorno alle 7. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi, sono state un’auto che viaggiava sull’Adriatica in direzione Rimini e un furgoncino, in transito sulla via Dismano, proveniente da Cesena.

L’impatto è stato violento, il furgoncino ha girato su se stesso, ma le conseguenze per gli occupanti dei veicoli non sono state gravissime: solo l’uomo alla guida del furgoncino è stato portato a Cesena in codice di media gravità, mentre le persone a bordo dell’auto hanno rifiutato le cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto con il medico a bordo.