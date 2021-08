41 anni fa la strage di Bologna. De Pascale ricorda le vittime: “I parenti attendono risposte dal processo in corso”

Oggi, 2 agosto, ricorre il 41° anniversario della strage di Bologna, il brutale attentato nel quale persero la vita 85 persone e altre 200 rimasero ferite, quello che è ricordato come il più grave atto terroristico commesso in Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Tra le vittime dell’attentato, anche Antonella Ceci, 19enne che rimase uccisa assieme al fidanzato Leo Luca Marino, mentre aspettavano l’arrivo delle sorelle di lui, rimaste a loro volta uccise dall’esplosione.

“Sono passati 41 anni dalla strage di Bologna, un tempo che purtroppo non ha alleviato il dolore dei parenti e degli amici delle vittime e non ha riempito quel vuoto di verità che l’Associazione dei familiari non si stanca giustamente di pretendere venga colmato”, scrive il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

“Ricordiamo oggi tutti gli 85 morti e siamo vicini alle loro famiglie, che aspettano risposte dal processo ai mandanti in corso alla Corte d’Assise di Bologna. Un pensiero particolare ai due nostri concittadini Antonella Ceci e Leo Luca Marino, ai quali proprio recentemente abbiamo dedicato un murale alla stazione di Classe”.