A Lido Adriano selezione di ‘Miss Mamma Italiana’: premiate 10 mamme ravennati

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 01 agosto, nella splendida “terrazza sul mare” di Piazza Vivaldi a Lido Adriano, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di “Miss Mamma Italiana” (per le mamme dai 25 ai 45 anni) Sara Della Corna 34 anni, insegnante, di Bertinoro, mamma di Irene, Michele e Gioele, di 13, 11 e 9 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), Dasa Dorkova 48 anni, casalinga, di Lido Adriano, mamma di Tomas e Michela, di 29 e 27 anni; fascia “Miss Mamma Italiana ‘Evergreen’ (riservata alle mamme con più di 56 anni) Antonella Burattoni, 62 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia.

Queste le mamme che insieme a Sara Della Corna, accedono alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2021” (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria – Riviera Romagna, dal 9 al 12 settembre:

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” Sara Piolanti 31 anni, estetista, di Cusercoli (FC), mamma di Rebecca e Gabriele, di 6 e 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” Mariangela De Giorgi 35 anni, operaia, di Forlì, mamma di Sofia di 3 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” Concetta Iacò 37 anni, addetta all’infanzia, di Forlì, mamma di Ginevra e Giorgio, di 8 e 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” Filomena Campolongo 39 anni, nutrizionista, di Vignola (MO), mamma di Viola di 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” Alessandra Ferlini 45 anni, insegnante, di Argenta (FE), mamma di Tommaso di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana in Gambe” Yelena Rogazina 39 anni, estetista, di Ravenna, mamma di Caterina e Daniele, di 12 e 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Giulia Tufano 38 anni, insegnante di scuola dell’infanzia, di Ravenna, mamma di Pietro di 1 anno;

◦ “Miss Mamma Italiana Arianne” Greta Mancinelli 31 anni, imprenditrice, di Pergola (PU), mamma di Francesco di 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Simpatia” a pari merito, Angela Garofalo 42 anni, operaia, di Russi (RA), mamma di Costanzo e Rosa, di 18 e 16 anni e Sabrina Baglieri 44 anni, impiegata, di Ravenna, mamma di Giuseppe, Thomas e Simone, di 23, 19 e 7 anni.

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) e “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” Catia Luciani 50 anni, impiegata, di Corridonia (MC), mamma di Francesco e Sofia, di 23 e 20 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” a pari merito, Elena Tassinari 52 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (FC), mamma di Francesco e Michelangelo, di 29 e 19 anni; Giorgia Petroncini 46 anni, titolare di un bar, di Lugo (RA), mamma di Valentina di 16 anni e Marcella Farina 48 anni, parrucchiera, di Alfonsine (RA), mamma di Cristian di 13 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” a pari merito, Sandra De Caro 60 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 38 e 29 anni; Adriana Pino 62 anni, impiegata, di Savarna (RA), mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 34, 31 e 24 anni ed Adriana Biacco 63 anni, dog sitter, di Misano Adriatico (RN), mamma di Christian di 38 anni.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Lido Adriano e presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it