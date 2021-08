A Santa Maria in Fabriago il Sindaco Ranalli e l’Assessore Tarozzi in visita allo stabilimento lughese della Borg Warner

Nella mattinata del 30 luglio, nell’ambito del progetto “Lugo sarà per le Imprese” il Sindaco Davide Ranalli e l’Assessore alle attività produttive Luciano Tarozzi hanno visitato lo stabilimento lughese della Borg Warner (produttore di componentistica per l’automotive), situato a Santa Maria in Fabriago, dove sono stati ricevuti dall’ingegner Fabio Lupano e dalla dottoressa Daniela Daniello, rispettivamente Plant Manager e Responsabile delle Risorse umane. Durante l’incontro i dirigenti dell’Azienda hanno informato gli Amministratori Lughesi dell’andamento del sito produttivo sottolineando come nonostante la pandemia negli ultimi due anni il fatturato e il numero degli addetti siano aumentati.

Il Sindaco Ranalli e l’Assessore Tarozzi, che sono stati accompagnati dai Dirigenti dell’Azienda a conoscere le linee produttive, hanno sottolineato che “l’Amministrazione Comunale di Lugo vuole essere a fianco delle imprese e si sta adoperando per aumentare i punti di forza del nostro territorio con investimenti pubblici e privati che si stanno realizzando ad iniziare dal Pronto Soccorso dell’Ospedale, all’Auditorium, alla sede del corso universitario di Meccatronica”.