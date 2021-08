Comune di Faenza. Lavori socialmente utili per chi non è in grado di risarcire i danni subiti dalla Fontana Monumentale

Domenica 11 luglio al termine della partita di calcio Italia-Inghilterra, vinta dagli azzurri ai calcio di rigore, molti tifosi si sono concentrati in piazza del Popolo per festeggiare e nel corso dei festeggiamenti alcuni di loro sono saliti sulla Fontana Monumentale di piazza della Libertà danneggiandola. La stessa situazione si era verificata alcuni giorni prima, esattamente il martedì, quando l’Italia aveva vinto la semifinale.

Il Consiglio Comunale di Faenza, riunito in data 26 luglio 2021, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno riguardante i danni subiti dalla Fontana Monumentale. Il Sindaco e la Giunta si impegnano nel caso i responsabili non siano in grado di risarcire i danni eventualmente accertati, di chiedere in alternativa lavori socialmente utili per la comunità e di aumentare le sanzioni previste dal regolamento comunale, nella fattispecie di chi trasgredisce ed accede alla Fontana senza autorizzazione