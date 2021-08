Conselice. Il Parco Acquajoss compie 30 anni e inaugura maxi scivolo: mercoledì 4 agosto taglio del nastro con il Presidente Bonaccini

Compie 30 anni Acquajoss, il Parco aquatico dell’Emilia Romagna. E per festeggiare l’importante traguardo il Parco inaugura una nuova attrazione, un maxi scivolo acquatico alto 18 metri e lungo 100 metri, che consente di raggiungere una velocità massima di 70km/h con una rampa di ascesa di 12 metri. Una novità destinata ad essere protagonista dell’estate in un Parco acquatico che storicamente richiama pubblico da tutta l’Emilia-Romagna. Ad inaugurare il maxi scivolo, alla presenza delle autorità locali, saranno il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, il Sindaco di Conselice (il Comune che ospita il Parco) Paola Pula e il Direttore operativo di “The Dolphin Company” Renato Lenzi. L’appuntamento è per mercoledì 4 agosto alle 16.30.

“Divertirsi in sicurezza è la nostra filosofia. Festeggiamo 30 anni di attività di Acquajoss con entusiasmo e nuovi progetti, a partire dal maxi scivolo che inauguriamo per regalare ai nostri ospiti giornate di relax e divertimento. E il nostro impegno non finisce qui. Novità in arrivo anche per il futuro, per un Parco amato dagli emiliani e dai tantissimi turisti che affollano questa splendida regione” spiega Renato Lenzi.

“C’è da spendere tutto l’entusiasmo che si ha per una simile notizia che vede il nostro Parco acquatico Acquajoss, già fortemente penalizzato dalla pandemia, capace di rilanciarsi con un investimento importante. Un nuovo grande scivolo, una nuova attrazione in un Parco divertimenti che da anni riscuote indubbio successo per tutta l’estate” commenta il Sindaco di Conselice Paola Pula.

Costruito in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990, Acquajoss si estende su una superfice di 40.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza che ospitano grandi scivoli mozzafiato, una magnifica piscina a onde di 4.000 metri quadrati, colline scivolose, una laguna VIP con idromassaggio, un river lungo oltre 400 metri e uno strepitoso acquascivolo. Acquajoss è tra i Parchi più amati dell’Emilia-Romagna, offrendo relax, divertimento ed emozioni, senza dover percorrere chilometri e chilometri per raggiungere la riviera. Il Parco, inoltre, è a misura di bambino, con piscina e servizi dedicati ai più piccoli, per il divertimento di tutta la famiglia ma anche per teen-ager e giovani adulti.

Acquajoss, Zoomarine e Aquafelix sono proprietà di The Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).

