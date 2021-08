L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale di Ravenna di martedì 3 agosto

Martedì 3 agosto, alle 15,30, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta si tratteranno i seguenti question time: “Incursioni ladresche in serie nella zona della piscina” e “Spazi all’aperto degradati nella scuola per l’infanzia di Madonna dell’Albero” presentati da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna e “Modifiche alla viabilità a Porto Corsini”, a cura di Marco Turchetti, consigliere Partito democratico.

Seguiranno le interrogazioni: “Ciclopedonali in zona sud senza cestini per rifiuti e malmesse” e “Una pista ciclabile tra Ammonite e Santerno “, presentate entrambe da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti: “Approvazione nuovo regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei consigli territoriali” presentata da Gianandrea Baroncini, assessore al Decentramento, congiuntamente all’ordine del giorno dal titolo “Aggiornamento gestionale di contabilità per aiutare i consigli territoriali”, a cura di Samantha Tardi, capogruppo CambieRà; “Concessione in uso e gestione dello stadio comunale Bruno Benelli al Ravenna Football club 1913 spa periodo 19 agosto 2021- 31 dicembre 2023” e “Convenzione tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna per la gestione, in orario extrascolastico, delle palestre degli Istituti scolastici di competenza della Provincia siti nel territorio comunale” su cui relazionerà Roberto Fagnani, assessore allo Sport.

Infine Federica Del Conte, assessora all’Urbanistica, porterà all’esame e al voto del consiglio le proposte di delibera “Approvazione piano di recupero ambito cs 02_ex Amga – città storica in variante al 2° Poc località: Ravenna via Venezia via Di Roma – ditta: Officina del gas srl”; “Convenzione tra Comune di Ravenna e Consorzio di bonifica della Romagna per la realizzazione dell’intervento di adeguamento dell’impianto idrovoro Rasponi a carico dei comparti 1 e 3 del Poc tematico logistica- Variazione di bilancio 2021/2023”, “Convenzione tra Comune di Ravenna e Consorzio di bonifica della Romagna per la realizzazione dell’intervento di potenziamento dell’impianto idrovoro Rasponi a carico dell’ambito cos1stradone – Variazione di bilancio 2021/2023”; “Convenzione tra Comune di Ravenna e Consorzio di bonifica della Romagna per la realizzazione dell’intervento di bonifica e allargamento dello scolo consorziale Fagiolo a carico dei comparti cos2 – cos3. Variazione di bilancio 2021/2023”.