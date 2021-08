Ravenna. Autovelox e telelaser attivi nel mese di agosto: vie interessate e informazioni utili

Il Comune di Ravenna ricorda che, nel mese di agosto, i controlli della velocità tramite autovelox e telelaser da parte della Polizia Locale saranno eseguiti nelle seguenti strade:

– Castiglione di Ravenna SP 3 via Ponte della Vecchia

– Ammonite SP 97 via Santerno Ammonite

– Porto Fuori Via Bonifica

– Ravenna Via Mattei

– Madonna dell’Albero Via Cella

– San Zaccaria Via Dismano

– Piangipane Via Piangipane

– Ravenna Via Trieste

– Ravenna Via DX Canale Molinetto

Al link che segue è possibile trovare tutte le informazioni e la normativa di riferimento: https://bit.ly/2GmC9tx