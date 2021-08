Credevano di aver investito involontariamente un cucciolo di un pastore cecoslovacco, invece era un cucciolo di lupo. E’ accaduto in Via Marabina, alle porte di Lido di Dante, l’altra notte, intorno alle 21.

Il cucciolo ha attraversato all’improvviso la strada, nel buio della notte, e per la persona alla guida dello scooter è stato impossibile evitarlo, nonostante una brusca frenata. A soccorrere l’animale e ad avvisare l’Associazione Amici degli Animali Classe è stata una signora che viaggiava in auto subito dietro lo scooter.

“Quando siamo arrivati, è bastato uno sguardo per capire che non si trattava di un cucciolo cecoslovacco ma di un lupo: la forma del musetto e la coda, erano chiaramente di un lupo” spiega il signor Maurizio Gabelli dell’Associazione Amici degli animali, abituato ad interventi di questo tipo.

“E’ la prima volta che soccorriamo un lupo in questa zona – spiega – solitamente accade a Cusercoli o a Bagno di Romagna. Abbiamo verificato che non avesse gravi ferite e poi abbiamo aspettato un po’, sul posto, per vedere se vi era anche la presenza della madre, ma non abbiamo sentito nessun richiamo, nessun ululato”.

Il piccolo animale è stato portato presso la sede dell’associazione, nutrito e curato fino all’arrivo degli esperti del centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica di Monte Adone, che lo hanno prelevato e che ora si occuperanno di lui, leggermente ferito sul muso e con una lussazione al bacino. “Ferite leggere – sottolinea Gabelli -. Stava in piedi ed ha mangiato”. Appena starà bene e sarà in condizione di badare a se stesso sarà liberato in natura, ma sarà la Regione a decidere dove e quando”.

Secondo Gabelli il cucciolo potrebbe far parte della famiglia di lupi che vive nella pineta di Classe, forse allontanatosi per gioco o potrebbe essersi perso durante un’escursione con la madre. Difficile dirlo. “Il lupo è un gran camminatore, si sposta velocemente, e la Marabina dista solo pochi chilometri dalla pineta di Classe”.