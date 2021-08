Ravenna. Nella Basilica di San Francesco concerto del violinista Mattia Pagliani

Continua nella Basilica di San Francesco la fortunata serie di Concerti “Genio e Gioventù“ organizzata dalla Young Musicians European Orchestra con il Patrocinio del Comune di Ravenna. Prossimo appuntamento sarà venerdì 6 agosto – alle ore 19:30 – con un giovanissimo violinista di 16 anni già vincitore di numerosi concorsi in Italia e all’estero: Mattia Pagliani.

Mattia è “figlio d’arte” in quanto suo padre è il celebre violinista Stefano Pagliani, per anni primo violino nell‘Orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed oggi affermato solista e direttore d’Orchestra. Ha già suonato nelle fila della Young Musicians European Orchestra ma questa volta si presenta come solista in un programma impegnativo che comprende:

Biglietto posto unico ad 1 euro. Richiesto il green pass per le persone sopra i 14 anni. Alle ore 18 presso la vicina tomba di Dante avrà luogo la lettura di un canto della Divina Commedia.

Per informazioni erconcerti1@yahoo.it