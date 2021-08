Furto alla “Monaldina”, la storica villa della famiglia Ferruzzi, in via Canale Molinetto, tra Ravenna e Punta Marina. Tutto ha avuto inizio questa mattina, mercoledì 4 agosto, quando attorno alle 6 un uomo si è introdotto nel giardino a bordo di una bicicletta. Dopo aver rovistato in giro, sembra prendendo degli attrezzi agricoli da un ripostiglio, si è accorto che all’interno di una delle auto parcheggiate nel cortile vi erano le chiavi. Così, senza pensarci su due volte, è salito a bordo del veicolo, un’Audi Q3, ed è fuggito, sfondando prima un cancelletto laterale, per poi uscire sulla strada dal cancello principale.

Ad accorgersi di quanto accaduto e a dare l’allarme sono stati i proprietari, quando, rincasati si sono accorti del furto dell’Audi. Uno dei familiari, è stato coltp da un leggero malore ed è stato chiesto l’intervento del 118.

L’intrusione e il furto sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, materiale video che sarà utile alle indagini della Polizia di Stato, giunta sul posto con le volanti, la squadra mobile e la scientifica.