Alle ore 14 del 4 agosto nella strada Casolana (tra Castel Bolognese e Riolo Terme) all’altezza di Cuffiano, s’è registrato un violento tamponamento tra auto. Una Fiat Punto si stava immettendo sul tratto interessato da una strada laterale quando è stata centrata da una Citroen C4 Cactus. Quattro le persone ferite, tutte di sesso femminile e tra i 30-50 anni d’età.

A riportare le conseguenze peggiori la donna che era alla guida della Fiat Punto, trasportata vie elimedica dai sanitari del 118 all’Ospedale Bufalini di Cesena. Le altre tre donne coinvolte nell’incidente sono state centralizzate con codici di bassa-media gravità all’ospedale di Faenza.

Foto 3 di 4







Sul luogo dell’incidente si sono recati i Carabinieri dell’unità radiomobile di Faenza per i primi rilievi di legge e la Polizia Locale della Romagna Faentina per gestire la viabilità. La circolazione sul tratto interessato dall’incidente inizialmente è stata sospesa completamente salvo poi essere aperta con senso unico alternato. Lunga fila e grandi disagi per gli automobilisti.