Sparatoria a Massa Lombarda. Era da poco passata la mezzanotte a cavallo tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto, quando all’interno dell’area di rifornimento carburante in via Santa Lucia è scoppiata una lite tra due uomini, un 60enne italiano e un uomo sui 45 anni albanese. Non si conoscono al momento i motivi della lite. All’improvviso il 60enne ha estratto una pistola ed ha sparato contro il 45enne.

Immediati i soccorsi del 118 arrivati con ambulanza e auto medica. Accertata la gravità del ferito è stato fatto decollare elicottero da Bologna che ha trasportato l’uomo al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

L’aggressore è stato immediatamente arrestato e accompagnato presso la stazione dei Carabinieri di Massa. Sul luogo del ferimento, oltre ai Carabinieri di Massa anche una volante del Radiomobile e una squadra del Reparto scientifico di Lugo per i rilievi di legge e per visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza poste all’interno del bar e dell’impianto di rifornimento.