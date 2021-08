Un tratto di via D’Alaggio che costeggia la Darsena di Ravenna intitolata al Comandante Bulow, Arrigo Boldrini

La consigliera Manuela Rontini rappresenterà l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla cerimonia di intitolazione ad Arrigo Boldrini, comandante partigiano e a lungo parlamentare della Repubblica per il Pci, di un tratto di via D’Alaggio a Ravenna.

La cerimonia si terrà alle 11 del 25 agosto prossimo nel rispetto delle normative per il contenimento del coronavirus: il programma prevede l’intervento dei famigliari di Boldrini e dei rappresentanti delle istituzioni, e lo scoprimento di una targa commemorativa.

Arrigo Boldrini, nato a Ravenna nel 1915 fu comandante partigiano durante la Resistenza, conosciuto con il nome di battaglia di Bulow. Alla guida della 28ª Brigata “Mario Gordini” che operò nella provincia di Ravenna e poi in Veneto durante la guerra di Liberazione, si distinse per le sue doti di stratega militare. A lui si deve l’invenzione della pianurizzazione, con la quale spostò la guerra partigiana dal suo terreno naturale, la montagna, alle campagne, inventando un tipo di strategia militare che non si riteneva possibile. Decorato di Medaglia d’oro al valore militare fu membro della Consulta e della Costituente e parlamentare di lungo corso per il Partito comunista italiano fino al 1994. Tra i fondatori dell’Anpi, ne fu anche presidente.