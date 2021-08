Al via la festa del Mare e dello Sport a Marina di Ravenna. Ma niente fuochi a Ferragosto

Si è conclusa con grande successo la sagra della cozza a Marina di Ravenna ma l’estate della località turistica del paese non è finita, anzi dal 5 al 8 e dal 12 al 15 agosto è in programma la festa del Mare e dello Sport, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le società sportive della località (Atletica Mercurio, Ravenna Chiefs, Drago) .

Lo stand gastronomico apre alle 19 ed è nell’area dell’ex stabulario (via delle nazioni 8). Sarà possibile scegliere, come tradizione, tra il menù di pesce, a cura di Marina di Ravenna, o di collina, curato dal gruppo sportivo di Brisighella, e con gli spettacoli al palco al bacino pescherecci.

Niente fuochi a Ferragosto

Non ci saranno purtroppo il 15 agosto i tradizionali fuochi artificiali che venivano organizzati e pagati esclusivamente dalla Pro Loco di Marina di Ravenna. “La scelta del Comune di Ravenna di spostare le bancarelle del mercato ambulante in via delle Nazioni e in orario serale – spiega il presidente della pro loco Marino Moroni – ci impedisce di organizzare il consueto mercato legato alla festa del mare che era lo strumento attraverso cui pagavamo i fuochi di Ferragosto, venendo meno questo introito diventa impossibile far fronte alla spesa dei fuochi artificiali. Così anche nel 2021, come nel 2020, non ci sarà lo spettacolo pirotecnico”.

Gli eventi e i tour

In compenso ci sarà l’intrattenimento musicale a cura di Rse Radio all’arena del bacino pescherecci. Il 5 agosto, in particolare, ci si concentrerà sul latino americano. Il 6 agosto collegato all’evento ci sarà la presentazione del libro di Anna Maria Fabbri “Quanto tornerai vienimi a trovare”, nato dal progetto della blogger ravennate e scrittrice ravennate che ha raccontato nel suo libro il suo viaggio in Italia alla ricerca delle tradizioni culinarie. Il 7 agosto insieme a Rse ci saranno The Persuaders. L’8 agosto sarà presentato il progetto “Marina, la sirena dei bambini” e lo spettacolo dei Bandadeandré, storico gruppo locale specializzato nella musica di Fabrizio De André.

Il 12 agosto serata musicale insieme a Vj Lou, immagini e musica insieme. Il 13 agosto Diamanti Nascosti, concerto dedicato a Fabrizio De André con The Faber’s Social Club. Il 14 agosto radio Rse dedica la serata al Rap e a Ferragosto si chiude con Jay-Oh Acoustic Trio. Prenotazione obbligatoria per accedere all’area spettacoli e occorre il green pass a partire dal 6 agosto.

Collegati alla sagra – come già avvenuto durante la scorsa festa della Saraghina e della Cozza – ci sono i tour guidati organizzati da Ravenna Welcome (tour dei bunker il 6 e il 13 agosto e tour della Marina storica il 7 e il 14 agosto). Per chi cena alla sagra i due tour costano solo 5 euro. I biglietti sono acquistabili su www.ravennawelcome.com, oppure scrivendo una mail a booking@ravennawelcome.com o telefonando al 351 6072377.