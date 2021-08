Brutto incidente questa mattina, giovedì 5 agosto, attorno alle 7.30 sull’A14 nella corsia nord, in direzione Bologna, all’altezza di Reda.

Il conducente di un’auto, una Fiat Panda grigia con a bordo quattro ragazzi, ha tamponato un mezzo pesante, perdendo poi il controllo del mezzo, finendo la sua corsa contro la barriera spartitraffico in cemento che separa le due direzioni di marcia.

Tre dei quattro occupanti del mezzo sono usciti praticamente illesi dall’auto, mentre il quarto, forse sbalzato sull’asfalto dall’impatto, era in condizioni serie e dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari di Romagna soccorso, intervenuti con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo, è stato trasportato con l’elimedica decollata da Bologna, all’ospedale Bufalini di Cesena.

Intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia autostradale, oltre ai Vigili del Fuoco da Forlì per aiutare nelle operazioni di recupero del ferito e di messa in sicurezza della strada.

Il traffico in A14 non ha subito particolari rallentamenti.