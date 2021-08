La Polizia Locale del Comune di Cervia si aggiudica 106mila euro di contributi regionali

La Polizia Locale del Comune di Cervia si è aggiudicata nuovi contributi regionali per 106.391,66 euro con tre progetti: Polizia Locale e Street Tutor: nuove strategie per una movida sicura; Polizie Locali di Cervia e Ravenna in sinergia con attenzione ai giovani; La cultura cura il virus dell’illegalità.

La qualità dei progetti della Polizia locale di Cervia è riconosciuta e apprezzata a livello regionale e permetterà di valorizzare nel miglior modo possibile l’operato degli agenti.

I beni e attività oggetto di contributo sono: il programma informatico per l’ infortunistica e Polizia Giudiziaria, Body cam, defibrillatore, formazione sull’educazione bullismo e cyberbullismo a scuola, formazione sulle bande giovanili, formazione ai rischi specifici, formazione sulla normativa sul gioco d’azzardo, un autoveicolo ibrido con cella di sicurezza, velocipedi a pedalata assistita, formazione per la gestione delle situazioni di criticità, fornitura servizi di Street Tutor, realizzazione di attività di educazione alla legalità nelle scuole, convegno Regionale di educazione alla legalità e ampliamento della Biblioteca della sezione legalità.

Il progetto regionale sostiene la qualità e l’innovazione della Polizia Locale, che ogni giorno è a stretto contatto con i cittadini e punto di riferimento nelle comunità locali, Questi finanziamenti, volti a nuove soluzioni per semplificare le procedure e migliorare l’azione pubblica, sono importanti per le Polizie Locali e gli Enti Locali, messi a dura prova dall’ intensa attività svolta durante i mesi duri della pandemia, ma anche per il supporto in un periodo di ripartenza.

Inoltre si sta realizzando un concorso regionale unico per selezione e ingresso di nuovi operatori e operatrici, che permette agli enti, a partire dai Comuni, risparmi importanti in termini di risorse, tempo e pratiche.