Massa Lombarda. È fuori pericolo il 44enne gambizzato con due colpi di pistola

E’ stato arrestato per tentato omicidio, e detenzione illegale d’arma, l’uomo che nella notte a cavallo tra il 3 e il 4 agosto ha sparato due colpi di pistola contro un 44enne nell’area di servizio di Santa Lucia a Massa Lombarda.

Cesare Fezza, originario della provincia di Salerno e residente a Massa, ha gambizzato, dopo una lite, il 44enne Keci Berti Mazzone, di origini albanesi ma adottato e residente a Massa Lombarda da 30 anni. La notizia è riportata sui quotidiani locali, nell’edizione di oggi 5 agosto.

Sono stati alcuni testimoni a dare l’allarme. Il 44enne è stato ricoverato al Bufalini, inizialmente in condizioni molto gravi, ma non in pericolo di vita. Contemporaneamente è iniziata la caccia all’uomo da parte dei Carabinieri di Massa Lombarda e degli uomini del Nucleo Radio Mobile di Lugo, che dopo una breve ricerca, hanno rintracciato ed arrestato il 62enne.

Non sono ancora stati chiariti i motivi della lite. L’ipotesi più accreditata è legata a questioni di soldi tra i nuclei delle rispettive famiglie.