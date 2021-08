Modifica temporanea della viabilità in Viale Baccarini per consentire sosta autobus sostitutivi Trenitalia

Dal giorno 6 al giorno 10 agosto 2021 (feriali e festivi compresi),dalle ore 6 alle 20, divieto di sosta per tutti i veicoli a motore eccetto autobus Trenitalia in servizio di linea sostitutiva e dal 9 agosto con rimozione forzata in:

Viale Baccarini, da piazzale Cesare Battisti a via Oriani nel lato sinistro della strada a doppio

senso di circolazione (eccetto strada laterale parallela a senso unico, cd. “controviale”).