Ravenna. Lavori sui ponti in via Baiona: nessun divieto di circolazione fino al mese di ottobre

Dal 31 luglio scorso e fino al 5 settembre in via Baiona, dove sono in corso lavori sui ponti A119 (canale Magni) e A118 (canale Baiona), è stata ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia e rimosso il restringimento per il senso unico alternato con l’impianto semaforico.

Per limitare i disagi alla circolazione in una strada strategica per raggiungere i lidi nord durante l’estate, è stato deciso di non istituire nessun divieto di circolazione neppure dopo il 6 settembre, quando sarà ripristinato il senso unico alternato, consentendo così in tale periodo l’esecuzione di una parte delle lavorazioni di demolizione/ripristino strutturale degli impalcati dei ponti con carico accidentale ridotto.

Il divieto di circolazione si renderà invece necessario dal mese di ottobre quando inizieranno i lavori che prevedono la fresatura/demolizione della pavimentazione stradale, il sollevamento degli impalcati, la ricostruzione dei baggioli e sostituzione degli appoggi, e, sul piano viario, il rifacimento degli asfalti, dei nuovi giunti stradali, le operazioni di collaudo, fino al completamento dell’intervento previsto nella primavera 2022.

I lavori, del valore di 1, 8 milioni, si inseriscono in un più ampio piano di monitoraggio e manutenzione di tutti i ponti del territorio da parte dell’Amministrazione comunale, azione indispensabile per la tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, e prevedono interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale degli impalcati per ristabilirne la funzionalità, togliere le limitazioni di portata a 32 tonnellate, attualmente vigenti, e rendere i ponti idonei a sopportare carichi di prima categoria, ricreando le migliori condizioni di sicurezza possibili per la viabilità.