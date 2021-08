REDAZIONE DIFFUSA / Un grosso ramo si stacca da un albero nel giardino della Rocca Brancaleone, per fortuna nessuno è stato colpito

Come ci ha segnalato un lettore, che ringraziamo, un grosso ramo si è staccato da un grande albero nel pomeriggio di oggi 5 agosto all’interno del giardino pubblico della Rocca Brancaleone a Ravenna. Il ramo è precipitato da un’altezza di 6-8 metri. La pianta si trova nei pressi della vasca del giardino, solitamente frequentato da famiglie, giovani, anziani e da tanti bambini. Fortunatamente il ramo spezzato, sicuramente a causa del vento ma evidentemente anche per via di una cattiva manutenzione, non ha colpito nessuno. Il lettore ci ha informato che al momento dell’accaduto – fra le 16.50 e le 17 – molti bambini giocavano non lontano dall’albero. Dunque la situazione poteva essere potenzialmente molto pericolosa.

Il cittadino che ci ha inviato anche le foto ha prontamente avvisato la Polizia municipale che è intervenuta sul posto e ha provveduto a sua volta ad allertare Azimut che cura il verde pubblico in città per conto del Comune di Ravenna.