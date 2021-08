Ignoti vandali nei giorni scorsi hanno devastato l’opera in mosaico dedicata all’ex sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, posizionata sulla testata della Darsena nel febbraio 2021, ad un anno dalla sua prematura ed improvvisa scomparsa.

L’installazione, battezzata “L’incontro”, a simboleggiare il punto nel quale, a fine giornata, l’ex sindaco Matteucci e la moglie si regalavano alcuni momenti di tranquillità per chiacchierare tra loro e raccontarsi i fatti del giorno, aveva già subito due danneggiamenti a meno di un mese dall’inaugurazione, entrambi involontari, che avevano causato la rottura del manico della valigetta in mosaico.

Questa volta si tratterebbe invece di un gesto premeditato: sono stati completamente asportati la cartella rossa con la fascia tricolore e gli occhiali e la tazzina di caffè. Con ogni probabilità le telecamere di sorveglianza presenti sul posto permetteranno di fare chiarezza sulla dinamica del fatto.

La moglie di Matteucci, Simona Pepoli, ha commentato la vicenda con un post sul suo profilo Facebook, rivolgendosi direttamente all’esecutore del danneggiamento:

Se fossi qui, davanti a me, ti chiederei di sederti. Ti guarderei negli occhi. Ti ascolterei mentre mi spieghi perché ti sei portato via tanto di quella bellezza.

L’uomo che quegli oggetti incarnano ci ricordava sempre che ascoltare è il primo passo.

Sono dispiaciuta per tante ragioni. Alcune più calde.

Sono dispiaciuta perché gli innamorati la sentivano loro la panchina. Si sedevano lì, per scambiarsi un poco di eternità.

Sono dispiaciuta perché amo quell’uomo e vorrei vivo ed integro il suo ricordo.

Ed infine sono dispiaciuta per te. Perché un gesto come questo mi dice che non appartieni. Nemmeno a te stesso.