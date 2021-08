Brisighella. Da venerdì 6 a domenica 8 agosto la quarta tappa di ‘Borgo diVino in tour’

Da venerdì 6 a domenica 8 agosto la protagonista di ‘Borgo diVino in tour’ sarà Brisighella (Ravenna), borgo medievale nel cuore dell’Appennino tosco-romagnolo, quasi a metà strada tra Firenze e Ravenna. Si tratta della quarta tappa dell’evento estivo itinerante in 5 appuntamenti che, per altrettanti week end da luglio a settembre, si propone di coniugare il turismo nei Borghi più belli d’Italia e la degustazione di vini del territorio, locali e regionali.

Con i riflettori puntati sulla bellezza e sul (buon) gusto, “Borgo diVino in tour” è un’iniziativa promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia. Sponsor del ciclo di eventi sono il gruppo bancario UniCredit, Enel e Poste Italiane.

“Siamo molto onorati di essere stati scelti come meta di Borgo diVino in tour e di rappresentare la Romagna nell’ambito di questa bella iniziativa promossa dai Borghi più belli d’Italia con il contributo di importanti partner. Un’iniziativa che riguarda il mondo del vino in un territorio così ricco di eccellenze, anche dal punto di vista enogastronomico, ci rende ancora più felici e orgogliosi. In attesa del week end del 6-8 agosto auspico che l’evento possa attirare ulteriori visitatori e turisti nel nostro splendido borgo, facendo conoscere le sue tante meraviglie” ha dichiarato il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli.

L’appuntamento di Brisighella non può che cominciare dal cuore dell’antico Borgo medievale, uno dei “Borghi più belli d’Italia” e bandiera arancione del Touring Club. Nel suo dedalo di viuzze e scale scolpite nel gesso (siamo proprio nel cuore del Parco regionale della Vena del Gesso) si snoda il percorso di degustazione di Borgo diVino, un viaggio di scoperta dei vini tipici come il Romagna DOC Sangiovese e l’Albana di Romagna DOCG, oltre ad altre eccellenze del panorama nazionale.

La manifestazione si svolgerà dalle 18:00 fino alla mezzanotte per tutti i 3 giorni del fine settimana dal 6 all’8 agosto.

Per degustare i vini delle decine di cantine partecipanti occorre acquistare un voucher del costo di 15 euro direttamente in loco oppure sul sito www.borgodivino.it. Il voucher dà diritto ad un kit di degustazione e a 10 assaggi di vini presso gli stand delle cantine partecipanti.

Per partecipare a Borgo diVino in tour a Brisighella è necessario essere in possesso del green pass (validità 6 mesi). In alternativa tampone antigenico, massimo 48 ore. La verifica verrà fatta all’ingresso della manifestazione.

Degustare vino e godere della bellezza tranquilla del borgo romagnolo di Brisighella: momenti che fanno parte di un’unica magia. A Brisighella ti catturerà un’atmosfera piacevolmente rilassata di questo paese vicino e lontano allo stesso tempo dal caos della Riviera adriatica, immerso nel verde che lo ripara e custodisce da secoli. Se amate la cucina locale e i borghi caratteristici d’Italia, non potete non trascorrere un week-end qui. La fertilità di questa terra si unisce alla bellezza multicolore di un borgo ben conservato, sul quale spiccano l’antica Rocca Manfrediana del Trecento e la Torre dell’Orologio, di origine ottocentesca. Il tutto, senza dimenticare la Via degli Asini, una curiosa strada sopraelevata che passa tra gli edifici, permettendo di ammirare gli altri quasi senza essere visti. Terra di uve e di olive, nei ristoranti del centro storico si può gustare l’ottimo carciofo moretto, magari da abbinare a un assaggio del formaggio “conciato”, ovvero lasciato stagionare nelle grotte di gesso. L’abbinamento migliore? Con il Sangiovese DOC, il vino tipicamente romagnolo.

Il prodotto principe è rappresentato dall’olio extravergine di oliva “Brisighello”, che si fregia della Dop europea. Inoltre, non possiamo dimenticare la carne di Mora Romagnola (un’antica razza suina autoctona), le carni di razza Bovina Romagnola, i frutti dimenticati (tra cui primeggia la Pera Volpina), le Pesche, le Nettarine e le Albicocche I.G.P. di Romagna. Anche a Brisighella – come in ognuna delle 5 tappe di “Borgo diVino in tour” – sarà possibile seguire il percorso formativo sul vino, allestito nelle strade del Borgo, attraverso l’esposizione di una ventina di pannelli, seguendo tre diverse guide…

– …alla degustazione del vino: quale bicchiere scegliere? A quale temperatura deve essere servito e consumato il vino? Quali i colori del vino?…

– …all’abbinamento cibo-vino: qual è il miglior vino da abbinare al cibo che si sta consumando?

– …ai territori del vino in Italia, per poter viaggiare e trovare le produzioni tipiche delle zone scelte come meta delle prossime vacanze…

Le altre tappe

Dopo Brisighella (6-8 agosto) sarà la volta di Nemi (Roma), dal 10 al 12 settembre. Il borgo laziale, pur non rientrando fra i Comuni aderenti all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, non poteva mancare all’appuntamento, in quanto location “storica” che ha ospitato le prime 6 edizioni di “Borgo diVino”, quando ancora non era diventato un evento nazionale. Nemi sarà la quinta e ultima tappa che ha portato Borgo diVino in tour a Cisternino (dal 2 al 4 luglio), Cefalù (dal 9 all’11 luglio), Grottammare (23-25 luglio) e Brisighella (6-8 agosto).

“Anche per l’estate 2021 – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – i borghi si candidano ad essere le mete preferite di un turismo domestico che sceglie di trascorrere le vacanze in sicurezza alla scoperta dell’Italia più autentica e genuina. I Borghi più belli d’Italia si preparano quindi ad accogliere i visitatori con l’offerta che da sempre li contraddistingue: un mix di bellezza, arte, storia, natura, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche che raccontano l’unicità dei nostri territori e ci riconducono alle nostre origini”.

“Per Valica si tratta di una integrazione profonda con la propria attività di editore e concessionario di siti online, leader nel mondo del turismo e dell’enogastronomia. Dal web al territorio, dal digitale al fisico, per proporre esperienze di gusto che coinvolgano i nostri utenti. Non li accompagniamo più solo nella scelta della meta, attraverso i nostri consigli online, ma li vogliamo incontrare a tu per tu, in un luogo, coinvolgendoli in un evento pensato per loro, utenti web, curiosi, golosi, attenti all’esperienza turistica ed enogastronomica, capaci di suggerire e socializzare a loro volta l’esperienza vissuta” spiega Luca Cotichini, marketing manager di Valica e ideatore dell’evento “Borgo diVino in tour”.

I PROMOTORI

L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” è nata nel 2001, in seno alla Consulta del Turismo dell’A.N.C.I., dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi del turismo di massa. Ne fanno parte 315 comuni, espressione dell’Italia più vera e autentica in quanto custodi di atmosfere, profumi e sapori capaci di elevare “la tipicità” a un modello di vita da “gustare” con tutti i sensi.

GLI ORGANIZZATORI

Valica è la prima società in Italia per “suggerimenti” turistici ed enogastronomici. Un vero Travel & Food data developer, con oltre 40 siti (proprietari o in concessione: da Paesionline.it a Turistipercaso.it a Ricette della nonna…) che compongono il network: 10 milioni di utenti unici, 25 milioni di pagine viste ogni mese, 4 milioni di follower sui social e 4,5 milioni di contatti diretti. Da 15 anni Valica è in continua espansione, in termini di business e di relazioni e si propone come “tourist market company” leader del mercato italiano.

Ecce Italia nasce nel 2013 come Rete delle aziende operanti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia per valorizzare il patrimonio produttivo ed enogastronomico di questi territori. Opera con il marchio I Borghi più belli d’Italia per la creazione di nuove opportunità commerciali e di visibilità a favore di piccole e medie aziende dei Borghi – le cui produzioni sono sinonimo di qualità, tradizione, sostenibilità ambientale e cultura dei territori – e in ambito enogastronomico per la promozione delle cucine tipiche dei Borghi.

Per prenotarsi all’evento: www.borgodivino.it