Darsena. Ritrovate le parti staccate dell’opera “L’Incontro”. Giacomini (Polizia Locale): “Atto vandalico ripreso dalle telecamere”

Sono stati ritrovati, nella giornata di ieri 5 agosto, nell’area parcheggio del supermercato Famila in via Argirocastro, la borsa con la fascia tricolore e la tazzina di caffè facenti parte dell’opera in mosaico L’Incontro, dedicata all’ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, posizionata su una panchina in testa alla Darsena di città. L’opera era stata vandalizzata poche sere fa.

Cosa sia accaduto è ora chiaro. Le telecamere di videosorveglianza, posizionate in zona, hanno ripreso tutto, ogni singolo secondo: “C’è un’indagine in corso, volta a risalire agli autori dell’atto vandalico – spiega il comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini -. Tre giovani individui, intorno all’una di notte, si sono avvicinati alla panchina, e, dopo averla osservata incuriositi, hanno colpito la borsa e la tazzina. Entrambe si sono staccate senza troppa difficoltà”.

Sembra quindi che non si sia trattato di un’azione premeditata. Dalle immagini sembra emergere che i tre inizialmente si fossero avvicinati per puro caso. “L’opera L’incontro, per la tipologia e posizione, è affidata al pubblico al rispetto , alla pubblica cura” sottolinea Giacomini ” Rispetto che in questo caso purtroppo è completamente mancato”.

“Gli impianti di video sorveglianza posizionati in Darsena, ci hanno permesso di avere una visione chiara di quanto accaduto e dei volti dei tra soggetti. L’area è controllata, è sotto un incrocio di occhi elettronici di ultima generazione e quindi grazie all’alta qualità del video dovremmo riuscire a risalire agli autori del gesto.”