Green pass obbligatorio per docenti, personale scolastico e per gli studenti universitari

È stato emanato nella serata di ieri, giovedì 5 luglio, il nuovo decreto legge che regolamenta le disposizioni anticovid per scuola, università e trasporti, valevoli dal 1° settembre 2021.

Il passaggio fondamentale riguarda la modalità di funzionamento dell’attività scolastica per l’anno 2021/22, che ripartirà in presenza, dalla scuola per l’infanzia fino all’università, con possibili deroghe decise dai presidenti di Regione o dai sindaci adottabili “nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai”.

LE MASCHERINE

Resta l’obbligo di mascherina, dai 6 anni in su, fatta eccezione per le persone disabili, con patologie che ne impediscano l’uso o per chi è impegnato in attività sportiva. La mascherina può essere eliminata se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti dal Covid 19.

IL GREEN PASS OBBLIGATORIO

La novità principale, sulla quale si è concentrato a lungo il dibattito politico, riguarda l’obbligo di green pass per tutto il personale scolastico, universitario e per agli studenti universitari.

Analogamente a quanto previsto per il personale sanitario, il mancato rispetto della norma, dunque l’assenza di green pass, “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.

I TRASPORTI

Per quanto riguarda i trasporti, non cambia nulla di sostanziale e non sono previste norme particolarmente stringenti per l’accesso ai mezzi pubblici di trasporto locale.

Il green pass sarà obbligatorio sono per prendere treni, aerei, bus e traghetti di lunga percorrenza e interregionali. “L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”, precisa il decreto legge.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

SAN MARINO

Per le persone residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative al Green Pass fino al 15 ottobre. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.