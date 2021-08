Omicidio Ilenia Fabbri. Il 18 ottobre il processo in Corte d’Assise a Ravenna

Prenderà il via il 18 ottobre, in Corte d’Assise a Ravenna, il processo per l’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna uccisa nella propria abitazione a Faenza il 6 febbraio 2021. La notizia è riportata dai quotidiani locali, quest’oggi 6 agosto.

Alla sbarra vi saranno l’ex marito della donna, Claudio Nanni, accusato di essere il mandante, e un suo conoscente, Pierluigi Barbieri, assassino reo confesso. In Corte d’Assise saranno due giudici togati e sei giudici popolari a giudicare Nanni e Barbieri.

La richiesta di rito immediato era stata fatta dalla Procura di Ravenna a termine delle indagini, in base alle stesse contestazioni dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Corrado Schiaretti che, il 3 marzo, aveva fatto finire in carcere i due sospettati sulla base degli elementi raccolti da squadra Mobile di Ravenna, Sco di Roma e locale Commissariato, arricchite da particolari sulle modalità del delitto riferiti dal Barbieri in due successive confessioni davanti allo stesso Gip prima e alla polizia e al Pm poi.