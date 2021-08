Ravenna. Sabato 7 agosto ‘In Cammino con Dante’ con partenza e arrivo ai Giardini Pubblici

Sabato 7 agosto alle ore 10, con partenza e arrivo ai Giardini Pubblici (dietro al MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna) continua il remote slow mob “In Cammino con Dante”. In occasione degli eventi che il Comune di Ravenna ha programmato per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la cooperativa 49 a.C., ha realizzato una nuova e coinvolgente visita interattiva nei luoghi più iconici della città dedicati al Sommo Poeta.

Il remote slow mob è un modo originale per conoscere una città “oltre al visibile”. Ciò è reso possibile grazie alla trasmissione di contenuti ludici e interattivi che i partecipanti ricevono mediante delle radio-cuffie fornite dall’organizzazione. In questo senso, il remote slow mob non si limita a far vedere un luogo a un turista, ma lo prende per mano attraverso un paesaggio di senso che lo porta a “sentire” quello spazio con il corpo e con la mente.

Nasce così un’inedita esperienza in cui i partecipanti diventano essi stessi una forma di rappresentazione, in un continuo ribaltamento di ruoli fra l’essere spettatore e, contemporaneamente, assumere le vesti di protagonista. Per questo motivo, il visitatore lascia il posto al visitatore.

Questo speciale remote slow mob, interpretando l’essenza delle tre Cantiche della Divina Commedia, intende far riflettere sul “viaggio” che ogni essere umano compie durante tutta la sua esistenza. Le strade cittadine, la chiesa di San Francesco, la Tomba di Dante, la basilica

santuario di Santa Maria in Porto e il planetario sono le tappe principali dell’itinerario (2,5 km) che i partecipanti percorreranno in circa 90 minuti, accompagnati da celestiali voci-guida.

Questo evento è incluso nel programma “Viva Dante, Ravenna 1321-2021” e gode del contributo del Comune di Ravenna. L’obiettivo è quello di offrire contenuti storici a un pubblico turistico che, a sua volta, dà vita a una performance live in cui esso stesso diventa (in)consapevole attore dell’azione teatrale collettiva. Il coinvolgimento avviene mediante informazioni dal vivo e contenuti remoti, entrambi trasmessi

nelle radio cuffie di cui sono dotati i partecipanti. Ne deriva una “call to action” ludica e appassionante. In tal modo, alla maggiore conoscenza storica del luogo, si aggiunge la memoria di una esperienza, unica e irripetibile.

Contatti: info@49ac.it | mobile 338 477 8871 (Alessandra).