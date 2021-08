Telecamere a caccia di single a Milano Marittima per lo show tv Go-Flirt Mi.Ma.

È in corso, dagli ultimi giorni di luglio, e sicuramente sino a metà agosto, a Milano Marittima, la registrazione di un nuovo format tv.

Go-Flirt Mi.Ma. è la trasmissione, in onda tutte le sere su Go-Tv (canale 163 del digitale terrestre visibile in tutta Italia oppure in live streaming in hd sul sito www.go-tv.org) dalle 20 (poi in replica alle 23 e alle 2), che in giro per locali e stabilimenti balneari della zona, aiuta – in collegamento diretto con Instagram – tanti single a trovare l’amore.

Il successo di gradimento e pubblico è stato immediato. Così come l’affluenza dei villeggianti per partecipare a quest’idea che pone Milano Marittima al centro dell’amore estivo.