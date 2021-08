Un chilometro di coda a Mirabilandia: tampone gratis sul posto per chi non possiede il Green Pass

Repubblica Bologna riporta di un chilometro di fila all’ingresso di Mirabilandia nel primo giorno del Green Pass. A causare questi rallentamenti il tampone da fare alle persone non dotate di Green Pass.

Le persone dotate di certificato verde accedono direttamente alla struttura mostrandolo sul cellulare o in formato cartaceo agli steward, poiché basta un “bip” per la convalida. Chi invece non possiede il Green Pass perché non vaccinato o perché lo è da meno di due settimane è chiamato a fare il tampone gratis sul posto in una locazione dove sono operativi medici.

“È questa la novità che si è inventato il parco di divertimenti più grande di Italia per non perdere i suoi visitatori: imprenditoria romagnola docet, e si direbbe che funzioni” afferma Repubblica Bologna nell’articolo uscito oggi sul quotidiano online.