Ravenna, assessore Fagnani commenta Tokyo 2020: “partecipazione entusiasmante che premia lo sport della passione e del sacrificio”

“Il nostro Paese consegue con le Olimpiadi di Tokyo un traguardo storico, il più alto numero di medaglie mai ottenuto che ci riempie di orgoglio e di entusiasmo anche perché premia l’Italia che si impegna, si sacrifica, ci mette passione, orgoglio, spirito di squadra. Una partecipazione che ci fa sognare e che chiama gli amministratori nazionali e locali ad impegnarsi e impegnarci sempre di più per consentire ai nostri giovani ancora maggiori e migliori occasioni per praticare sport, tutti gli sport, partendo dalla base e dalle associazioni dilettantistiche locali fino ai livelli più alti. Veniamo da un periodo difficile che non abbiamo ancora superato, un periodo da cui lo sport è stato segnato più di altri settori e da cui, tuttavia, possiamo trarre una lezione, quella della capacità di rinascere, di rialzarsi e combattere, di vincere. L’estate 2021 resterà nella nostra memoria per l’impresa della Nazionale di calcio e per le medaglie delle Olimpiadi.” Così l’Assessore allo sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani.

“Mi unisco alle parole del presidente Giovanni Malagò, al quale ho inviato i miei complimenti e ringraziamenti, che ha definito l’Olimpiade la più grande di sempre. Questo risultato è stato raggiunto grazie ai nostri fantastici atleti, ma anche grazie a tutti coloro che credono nell’attività sportiva e ogni giorno promuovono, supportano, sostengono e incentivano lo sport; il risultato e il valore di queste Olimpiadi devono essere messi a frutto e fare dell’Italia una fucina di atleti che come a Tokyo 2020 devono costituire un esempio di lealtà, di solidarietà, di rispetto delle persone e delle regole, principi fondanti di ogni società sana, che guarda al futuro con fiducia e ottimismo” conclude Fagnani.