Ravenna, controlli della Polizia locale sull’arenile: 8 persone sanzionate e un atto vandalico scoperto presso il Mosquito di Marina

La Polizia locale di Ravenna comunica che oggi 7 agosto, nelle prime ore del mattino, fra l’una e le cinque, ha svolto il servizio di vigilanza notturna dell’arenile demaniale dei lidi centrali, Marina di Ravenna e Lido Adriano. Si tratta di un servizio finalizzato a “contrastare episodi di vandalismo e di degrado sociale tendenti a rendere non fruibili le spiagge nelle prime ore della giornata successiva”.

Fra 1.30 e 3.30 la Polizia locale ha effettuato il pattugliamento dinamico dell’arenile di Lido Adriano. Nei pressi dello stabilimento balneare Caesar sono state sanzionate 4 persone per violazione dell’ordinanza sindacale TL 1919/2017, poiché si intrattenevano nell’arenile demaniale nella fascia oraria non consentita.

Nei pressi dello stabilimento balneare Azzurra club sono state sanzionate 2 persone sempre per violazione dell’ordinanza sindacale Tl 1919/2017. Alle ore 2.45 circa, nei pressi dello stabilimento balneare La Plage un gruppo di 4 persone è fuggito alla vista dei dispositivi ad alta visibilità. Presso uno degli ombrelloni dello stabilimento è stato rinvenuto probabilmente uno spinello. Stante l’impossibilità di procedere all’analisi immediata della sostanza, nella mattinata o nel pomeriggio di oggi si procederà a sottoporre la sostanza a narcotest.

Dalle ore 3.30 alle ore 4.30 la Polizia locale ha effettuato il pattugliamento dinamico dell’arenile di Marina di Ravenna. Nei pressi dello stabilimento balneare Big Mama sono state sanzionate altre 2 persone sempre per violazione dell’ordinanza 1919/2017. Alle ore 4.00, nei pressi dello stabilimento balneare Mosquito, è stato scoperto un atto vandalico. In particolare, di fronte allo specchio acqueo antistante lo stabilimento erano presenti molte decine di lettini “ammassati uno sull’altro in modo da formare una piramide. Sopra i lettini erano stati posizionati 2 remi da mosconi di salvataggio, una sedia ed un contenitore per i rifiuti, il cui contenuto era stato svuotato sulla sabbia” (nella foto). Nessuna persona però era presente al momento del controllo.