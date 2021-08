Russi e Conselice, Morrone (Lega) e Di Maio (IV): “finanziamenti per gli asili nido”

A Russi e Conselice quasi 1 milione di euro per 2 progetti finanziati dal Governo. Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio. “770mila euro saranno destinati al Comune di Conselice per il progetto presentato riguardante l’asilo nido di via Kennedy, mentre 110mila euro saranno destinati a lavori per l’asilo nido di via Roma a Russi”.

“È l’ulteriore dimostrazione che il lavoro di squadra paga – commenta Marco Di Maio -: un metodo di lavoro al quale non abbiamo mai rinunciato e che ha consentito di produrre molti risultati; e al quale non intendiamo rinunciare, soprattutto quando in ballo ci sono iniziative così importanti per il territorio”.

Soddisfazione anche da parte del deputato leghista Jacopo Morrone: “Dei 700 milioni destinati agli Enti locali per progetti di ‘messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione’ di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, alla Romagna arriverà oltre un milione di euro. È quanto emerge dal decreto ministeriale concernente l’approvazione della graduatoria e l’individuazione in via provvisoria degli enti ammessi al finanziamento.”