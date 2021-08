Le previsioni meteo di Arpae per oggi, sabato 7 agosto, per quanto riguarda la provincia di Ravenna parlano di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con nubi in transito nel corso del pomeriggio. Temperature massime in lieve aumento su valori compresi tra 30/31 gradi dei settori costieri e 34 gradi dell’entroterra; con punte, in pianura, localmente anche superiori. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali, con rinforzi da sud-est sulla costa e sul mare nel pomeriggio. Mare poco mosso al mattino, mosso il pomeriggio.