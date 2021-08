Faenza, nel Complesso Ex Salesiani a settembre torna “il Post Talk”, tra gli ospiti anche Malika Ayane

Sarà il Complesso ex Salesiani di Faenza a ospitare per la terza edizione “il Post Talk” nella città manfreda. Un appuntamento, come sempre organizzato dal giornale online il Post, con il patrocinio del Comune di Faenza, che non cambia la sua formula innovativa e che quest’anno propone anche alcune novità. L’evento dedicato a informazione e confronto sui principali temi di attualità torna a Faventia Sales sabato 25 settembre: per tutta la giornata negli spazi dell’ex Salesiani si alterneranno gli incontri che toccheranno diverse tematiche legate all’innovazione: dalla sostenibilità al biomedicale, dalla sicurezza alla scuola, passando per sport, economia, lavoro e alimentare.

Nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Massimo Isola, il direttore de il Post Luca Sofri, il presidente di Faventia Sales Luca Cavallari e Federica Ferlini – che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa – hanno presentato in conferenza stampa la terza edizione dell’evento. In questa occasione sono stati illustrati il programma dell’evento e le principali novità.

Vista l’emergenza sanitaria in corso anche quest’anno l’iniziativa prevede l’ingresso contingentato per consentire il rispetto delle norme anti covid. Proprio per sfruttare al meglio tutti gli spazi a disposizione e garantire la giusta sicurezza per i partecipanti, quest’anno “il Post Talk” si è avvalso anche della collaborazione dello studio di progettazione Bartoletti Cicognani e Arch. Luigi Cicognani, che ha dato supporto nella gestione logistica degli spazi e valorizzazione degli ambienti del Complesso. Tra le novità di questa edizione, presente anche il dott. Biagio Oppi dell’Università di Bologna che ha illustrato la collaborazione con Comm To Action, il Laboratorio di Comunicazione d’Impresa di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna che permetterà di coinvolgere diversi studenti che seguiranno la promozione dell’evento sui canali social sia nei mesi precedenti che nel giorno stesso dell’iniziativa.

“Il successo delle prime due edizioni – spiega Federica Ferlini – ci ha spinti a proseguire con la formula innovativa dell’evento, con alcune novità che arricchiranno ulteriormente questo nuovo appuntamento. Un ringraziamento particolare al comune di Faenza, Faventia Sales, Confcooperative e tutte le aziende che anche quest’anno hanno deciso di partecipare e sostenere l’iniziativa. Una collaborazione con il territorio che in questi anni è cresciuta, si è consolidata e che ci permette di proporre ogni anno cose nuove”.

A illustrare le novità e le aspettative per il prossimo evento è stato Luca Sofri. “Faenza ha sempre dimostrato una grande partecipazione di pubblico e interesse per i nostri incontri. Anche quest’anno non mancheranno le occasioni di confronto e dialogo sui diversi temi dell’attualità con ospiti anche del mondo dell’informazione e dello spettacolo come Malika Ayane, che chiuderà la giornata di appuntamenti”.

“Per l’Amministrazione comunale ospitare per il terzo anno un evento importante e apprezzato come ‘il Post Talk’ rappresenta un grande orgoglio – è il commento del sindaco di Faenza Massimo Isola -. La nostra città e in particolare il Complesso ex Salesiani vedranno la partecipazione di esperti che si confronteranno su tematiche attuali e di primo piano. Tutto questo rende l’evento assolutamente importante per il territorio, proiettando Faenza anche oltre i confini comunali”.

Soddisfatto per l’arrivo della nuova edizione de “il Post Talk” anche il Presidente di Faventia Sales Luca Cavallari che si dice “orgoglioso di ospitare per il terzo anno un evento che porta nel Complesso di Faventia Sales ospiti e confronti di qualità. Gli ampi spazi dell’ex Salesiani ci consentono di garantire la necessaria sicurezza a tutti i partecipanti per vivere anche quest’anno con tranquillità una giornata di interessanti incontri di respiro internazionale che mettono al centro l’innovazione che questo territorio riesce ad offrire. Un ringraziamento a il Post per aver scelto ancora il nostro Complesso, ai relatori partecipanti ed alle aziende protagoniste”.

Il Complesso ex Salesiani si trova in via San Giovanni Bosco 1. L’ingresso agli incontri è gratuito, fino ad esaurimento posti.