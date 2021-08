Ravenna, l’opera “L’incontro” dedicata a Fabrizio Matteucci è stata ripristinata, l’annuncio del Sindaco

Sulla sua pagina Facebook il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale pubblica la foto del ripristino dell’opera dedicata a Fabrizio Matteucci – “L’incontro” realizzata da Silvia Naddeo con i ragazzi dell’Accademia di belle Arti – in Darsena a Ravenna. Questo il suo commento: “Tutto tornato al suo posto #accademiadibelleartidiravenna #fabrizionelcuore”.

Simona Pepoli, moglie di Matteucci a sua volta ha scritto su Facebook: “Hai preso a calci quella borsa, te la sei portata via. Al risveglio ti sei reso conto di cosa avessi combinato. Ed hai restituito. Senza dire il tuo nome e perché. In una comunità qualcuno rimette la luce dove altri producono ombra. E per noi così è stato. Marco Santi, docente dell’Accademia di Belle Arti, ha dedicato tutto il suo sabato di libertà per rimettere a posto ciò che avevi distrutto. Sotto un sole che spingeva, senza lamentarsi, come fanno quelli che appartengono. La panchina è tornata ad essere bellezza. Michele de Pascale ancora una volta grazie.”

È la terza volta che l’opera viene danneggiata e ripristinata. Nei primi due casi si era trattato di incidenti, che avevano colpito il manico della borsa poi modificato. In quest’ultimo terzo caso si è trattato invece di un vero e proprio atto di vandalismo.