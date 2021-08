“Arrivederci Maestro”. Il Ravenna Festival dà l’addio al grande coreografo Micha Van Hoecke

“Ci sono perdite che lasciano un grande vuoto. Artista completo, Micha Van Hoecke non è stato solo un ballerino, coreografo, regista, poeta… è stata un’anima grande della storia del Festival, una delle più gentili e visionarie. Arrivederci Maestro.” Così lo staff di Ravenna Festival dà l’addio a Micha Van Hoeche, il celebre coreografo belga, morto dopo una grave malattia a 77 anni. Da anni viveva in Italia, in Toscana, dove è morto ieri, all’Ospedale di Massa.

Van Hoeche, allievo di Bejart, è stato prima ballerino e uno dei più importanti coreografi del mondo e ha collaborato a lungo con il festival ravennate, firmando numerosissime produzioni che lo hanno anche visto al fianco di Riccardo Muti e Chiara Muti. Tra le regie liriche ideate per Ravenna Festival la prima fu La Muette de Portici di Auber. Tra i suoi lavori di successo, La Regina della Notte, omaggio a Mozart del 2006 su ideazione di Cristina Mazzavillani Muti.

Figlio di un pittore belga e di una cantante russa, Micha Van Hoecke era stato allievo dello studio Wacker di Parigi con la grande Olga Preobrajenska. La carriera di interprete agli esordi lo vede danzare con Roland Petit, ma è Maurice Béjart il vero padre artistico di Micha. Venti anni di lavoro insieme, prima come giovane allievo, poi come danzatore del Ballet du XXème Siècle, ma anche come aiuto-coreografo, assistente: Béjart lo volle anche come direttore della sua scuola Mudra, fondata su una visione della formazione del danzatore ad ampio spettro, incontro sulle arti della scena tra tecniche e filosofie occidentali e orientali.

Tra le tante interpretazioni béjartiane di Van Hoecke, non si può non nominare, e per una toccante coincidenza, L’Heure Exquise, creato per Micha e Carla Fracci nel 1998 al Carignano di Torino. Pezzo emozionante ispirato a Giorni felici di Beckett, è tornato in scena in questi mesi grazie a Alessandra Ferri, che ha debuttato proprio lo scorso giugno al Ravenna Festival. Micha avrebbe dovuto rimontare L’Heure Exquise per Ferri e Carsten Jung insieme a Maina Gielgud, unica altra interprete con Fracci del balletto, ma la malattia glielo ha impedito.