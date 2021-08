“VacciniAmo la Riviera”: 169 dosi somministrate nella clinica mobile a Marina di Ravenna nel week end

Prosegue a “gonfie vele” il progetto “VacciniAmo la Riviera” lungo la costa romagnola anche a Marina di Ravenna, con la clinica mobile vaccinale. Il personale della clinica mobile ha somministrato 65 prime dosi venerdì 6 agosto, 36 dosi sabato 7 agosto e 68 domenica 8 agosto, per un totale di 169 somministrazioni in un solo week end.

Ma non è finita, gli operatori saranno ancora disponibili, da venerdì 13 a sabato 28 agosto a somministrare vaccinazioni presso la clinica mobile allestita in Piazza Dora Markus, dalle 18,30 alle 22,30.

Ecco tutti i prossimi appuntamenti vaccinali che si svolgeranno dalle ore 18.30 alle ore 22.30, per tutto il mese, lungo la riviera romagnola con le due cliniche mobili vaccinali che faranno tappa fissa a Marina di Ravenna e a Rimini ed un camper itinerante con équipe vaccinale a bordo che si sposterà tra Riccione, Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Cervia – Milano Marittima.

Calendario del camper itinerante

Cervia – Milano Marittima

· giovedì 12/08 Cervia (Piazzale M. Maffei)

· giovedì 19/08 Milano Marittima (Prima Traversa)

· domenica 29/08 Pinarella (Piazza della Repubblica)

Riccione – Piazzale Ceccarini (di fianco al Palazzo del Turismo)

· venerdì 13/08

· domenica 22/08

· mercoledì 25/08

S. Mauro Mare – Piazza Cesare Battisti

· mercoledì 11/08

· mercoledì 18/08

· giovedì 26/08

Gatteo Mare

· domenica 08/08 Piazza Ugo Bassi – Foce del Rubicone

· sabato 14/08 Piazza Ugo Bassi – Foce del Rubicone

· venerdì 20/08 Piazza della Libertà

· martedì 24/08 Piazza della Libertà

Cesenatico – Piazza Andrea Costa

· martedì 10/08

· domenica 15/08

· martedì 17/08

· sabato 21/08

· venerdì 27/08

· sabato 28/08

Calendario delle cliniche mobili

Marina di Ravenna – Piazza Dora Markus

* venerdì 13/08

* sabato 14/08

* domenica 15/08

* venerdì 20/08

* sabato 21/08

* domenica 22/08

* giovedì 26/08

* venerdì 27/08

* sabato 28/08

Rimini – Piazzale Fellini

· mercoledì 11/08

· sabato 14/08

· domenica 15/08

· mercoledì 18/08

· venerdì 20/08

· sabato 21/08

· venerdì 27/08

· sabato 28/08

· domenica 29/08

Possono ricevere la prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodoseJohnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così

immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) anche i turisti italiani, e non solo i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basta

presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed

il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.

Per ricevere l’appuntamento per la seconda dose, che sarà somministrata in una delle sedi vaccinali del territorio, i cittadini dovranno rivolgersi al Cuptel al numero 800002255. Al momento della prenotazione il cittadino dovrà precisare il giorno in cui ha fatto la prima dose, la tipologia di vaccino ricevuto ed indicare la sede vaccinale dove preferisce effettuare la seconda dose.

L’iniziativa messa in campo dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali e Associazioni di volontariato, è finalizzata a incrementare la platea dei vaccinati, facilitare le somministrazioni ed intercettare chi ancora sta temporeggiando, affinché risponda positivamente all’appello.