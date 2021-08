Casal Borsetti. Trovato corpo senza vita nelle acque del canale in destra Reno

Ancora una tragedia nelle acque dei lidi ravennati. E’ stato un gruppo di pescatori a notare un corpo senza vita nelle acque del canale in destra Reno a Casal Borsetti, questa mattina intorno alle 7.30. Immediata la richiesta di intervento al 118, ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’Ordine.

Secondo le prime ipotesi l’uomo, un anziano pescatore, si trovava sul pontile per pescare con un bilancino quando, forse per un malore o per aver perso l’equilibrio, è precipitato nel canale, ferendosi gravemente anche alla testa.

Purtroppo l’intervento dei soccorritori a nulla è valso. Il corpo dell’uomo è stato recuperato, senza vita, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri.