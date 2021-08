Green pass. Giacomini (Polizia Locale Ravenna): “Monitoriamo i locali. Eventuali controlli all’uscita”

Notte di San Lorenzo e Vigilia di Ferragosto sono sempre state due serate di eventi e feste soprattutto nelle località di mare. In questa seconda “estate Covid”, tutto dovrà avere un tono minore: niente balli, e feste seduti ai tavoli, distanziati, e se al chiuso con Green Pass. Ciò che si rischia è una multa “salata”. Lo sanno bene i titolari dello Sporting beach di Lido di Savio, sanzionati sabato scorso dalla Polizia Locale di Ravenna, proprio perché la serata al circolo aveva preso un piega troppo festaiola: musica ad alto volume e clienti che ballavano in spiaggia senza mascherina e non distanziati. Multa da 1.000 euro per il titolare per violazione normativa anticovid.

“Ad agosto l’estate raggiunte la fase clou, anche se momenti di criticità li abbiamo già vissuti nei fine settimana di giugno e luglio – sottolinea il comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini -. Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno sulla linea già seguita finora, puntando a scongiurare fenomeni che interessano i giovanissimi, come la somministrazione di alcool a minorenni o comportamenti sregolati, che danno origine a risse o atti vandalici. Finora Ravenna ha mantenuto un contegno adeguato.”

I controlli interesseranno il mancato rispetto delle regole anticovid ed ora legate anche al possesso del Green Pass: “situazioni in cui si supera il limite del consentito, come nel caso del circolo di Lido di Savio, dove gli agenti hanno individuato decine di persone che ballavano senza mantenere il distanziamento sociale – spiega Giacomini -. E’ chiaro che il ballo è forse la situazione che manca maggiormente ai giovani ma anche ai meno giovani in questa estate 2021. E’ quindi importante che i titolari dei locali evitino di creare situazioni che possano indurre “in tentazione” con intrattenimento, vocalist e musica dance. Inutile sperare di non essere scoperti, perché vi sono controlli e in centrale arrivano le segnalazioni”.

“Rispetto a qualche mese fa, quando eravamo in zona rossa o arancione, ora è concessa molta più libertà. È bene quindi muoversi nel perimetro di quanto concesso, riappropriandosi di questa libertà, seppur nel limite del consentito” sottolinea.

Rispetto alle verifiche sul possesso del Green pass, tra i clienti di un locale, una delle questioni “calde” di quest’estate, Giacomini spiega che “nulla vieta che gli agenti possano entrare in un locale per controllare se i presenti abbiano regolare Certificazione Verde, ma sinceramente è un’ipotesi distante dalla mia idea di rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. L’alternativa, con misure meno afflittive, riguarda la possibilità di effettuare controlli all’uscita del locale. Finora non abbiamo fatto questo tipo di verifiche, ma se necessario ci organizzeremo”.

Al momento il giudizio del comandante Giacomini sul comportamento dei ravennati rispetto alla normative anticovid è positivo: “A Ravenna c’è un tessuto imprenditoriale estremamente accorto e sono consapevole dello sforzo fatto dalle imprese per adeguarsi, poichè è chiaro che per i titolari di ristoranti o bar, dover fare le verifiche del Green pass sia un ulteriore impegno. Ritengo quindi giusto regolare i controlli in maniera mite, dando valore agli sforzi degli imprenditori – prosegue -. Al momento non mi risulta che vi siano locali che “si pubblicizzano” come No Green Pass, ma nel caso ne dovessi venire a conoscenza sarà mia cura far effettuare i dovuti accertamenti”.

I controlli da parte della Polizia Locale in questa notte di San Lorenzo riguarderanno le località più frequentate dei nove lidi ravennati, anche il divieto di accensione di fuochi in spiaggia. “I falò in spiaggia rappresentano un grave pericolo per il patrimonio ambientale delle nostre pinete, ed è necessario scongiurare che avvenga ciò che si è verificato in altre parti di Italia”.

Rispetto ai controlli di metà agosto, nei prossimi giorni si terrà una riunione in Prefettura a Ravenna, nella quale saranno stabilite le attività delle forze dell’Ordine, coordinate dalla Questura.