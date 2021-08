Il Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone in visita all’Ufficio Locale Marittimo di Cervia

Il Direttore marittimo dell’Emilia Romagna Capitano di Vascello (CP) Giuseppe Sciarrone è stato in visita a Cervia. La sua presenza rientra nel programma delle visite previste per salutare il personale di tutti gli Uffici Marittimi dell’Emilia-Romagna e il 10 agosto si è recato presso l’Ufficio Locale Marittimo di Cervia, dove è stato accolto dal titolare dell’Ufficio 1° Maresciallo Massimo Russo e da tutto il personale dipendente.

Nell’incontro il Direttore marittimo ha evidenziato al Sindaco la necessità di porre particolare attenzione con accuratezza alla sistemazione logistica dell’Ufficio Locale marittimo di Cervia nel futuro progetto di riorganizzazione del comparto.

Nell’occasione era presente anche il Sindaco di Cervia Massimo Medri che ha dichiarato: “Ringrazio da parte della comunità cervese il Direttore marittimo per avermi incontrato e per l’impegno del personale di Cervia, in particolare durante la stagione estiva. La Guardia costiera sta svolgendo in questi tempi un lavoro encomiabile per la salvezza delle vite in mare e per la tutela della legalità. Il rapporto di collaborazione e stima fra le istituzioni e il tessuto sociale e civile, infonde alla comunità fiducia e sicurezza”.