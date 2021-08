Ma la Fira di Russi quest’anno ci sarà? La risposta della Sindaca Palli: “Sì. Ci sarà, dal 14 al 20 settembre”

Torna la Fira di Russi, da martedì 14 a lunedì 20 settembre. A dare la notizia è stata la sindaca di Russi, Valentina Palli, attraverso un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune nella serata di ieri.

“Dopo moltissime riunioni, progettazione, speranze, difficoltà, sono più che felice di comunicarVi che, salvo sconvolgimenti dell’ultima ora, che ad oggi non ci attendiamo, la nostra amata Fira quest’anno ci sarà” ha scritto la Palli.

“Sarà una Fira tanto attesa quanto speciale, all’insegna della sicurezza e delle regole che vogliono proteggere tutti coloro che decideranno di essere con noi. Sarà una Fira in cui non mancheranno il luna park, i nostri stand gastronomici con le loro delizie, il mercato, i moltissimi eventi culturali, le mostre, il piacere di stare insieme e di condividere” prosegue sottolineando che sarà la “350esima Fira e sarà indimenticabile perché verrà a portarci sorrisi e momenti di spensieratezza. Ogni russiano è legato alla Fira per i motivi più diversi: la tradizione, l’amicizia, i momenti di divertimento”.

L’anno scorso l’amministrazione scelse di annullare la Fira, mentre quest’anno Russi tornerà ad avere il suo appuntamento di fine estate, con protocolli e piano Covid già avvallato dall’Ausl Romagna. La festa si terrà nel perimetro tradizionale del centro storico ma niente fuochi d’artificio, che quest’anno non sarà possibile organizzare.

“Alcune semplici regole da rispettare ma staremo insieme e ci godremo la magia che solo la Fira sa donarci – ha concluso la sindaca – Siamo pronti per partire, non stiamo più nella pelle. Godetevi il mese di agosto e a settembre, da martedì 14 a lunedì 20,...vi aspettiamo alla Fira”