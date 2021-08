Martedì 10 agosto 2021 cielo sereno o poco nuvoloso al mattino sulla costa mentre sui rilievi previsti temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata. Nel pomeriggio sulla costa il cielo sarà velato per nubi alte e sui rilievi è prevista nuvolosità variabile.

Cielo sereno in serata, sia sulla costa che sui rilievi. Queste le previsione di Arpae.it, per la provincia di Ravenna.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 29° sulla costa e 31° sui rilievi. Velocità massima del vento compresa tra 32 (sulla costa) e 37 km/h (sui rilievi). Mare calmo; dal pomeriggio mare poco mosso.